Малышко сообщил, что несколько биатлонистов сборной не согласны с условиями контракта с СБР

Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил Sports.ru, что не только у Александра Логинова, но и у других членов национальной сборной есть разногласия по контракту с Союзом биатлонистов России (СБР).
Малышко подтвердил, что группа спортсменов не согласна с условиями договора, но отказался делать заявление от команды.
Биатлонисты недовольны организацией, обеспечением, логистикой сборов. Кроме того, существуют разногласия с СБР по размещению логотипов на экипировке и инвентаре: спортсмены хотят использовать лучшие места под своих личных спонсоров.
Стало известно, что несколько дней назад президенту СБР Владимиру Драчеву пришло письмо с коллективным требованием: либо лучшие места для логотипов будут отданы под личных спонсоров, либо контракт будет разорван (в случае Логинова – не подписан).
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