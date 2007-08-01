Орлов о матче «Спартак» – «Динамо»: «Чем больше полиции будет на стадионе, тем больше будет порядка на митинге»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении не переносить матч 4-го тура РПЛ – «Динамо» на другое время.

– Абсолютно правильное [решение]! Чем больше будет полиции на стадионах, тем там (на митинге – прим. Sports.ru) больше будет порядка. Я в этом даже не сомневаюсь.

– Нет, а тут же как раз говорят, что так много полиции на стадион не удастся привести, потому что будет митинг оппозиции в этот момент.

– Я вам еще раз повторяю: я убежден, что количество, чем больше полицейских – тем больше раздражения, от болельщиков, и от всех тех, кто их окружает.

– А, то есть наоборот, меньше должно быть полицейских на стадионе?

– Конечно! Их должно быть как можно меньше. А та охрана даже… Не случайно же сейчас запретили полицейским, вы знаете об этом, что запрещено им по правилам ФИФА и , всем вооруженным людям в форме появляться на арене? А у нас нет-нет да проникает. А на самом деле они должны быть все за пределами арены. А здесь, пожалуйста: если есть безопасность – переоденьтесь в штатское, не военизируйте футбол.

– С другой стороны, могут же быть столкновения. Или полиция сама представляет бОльшую опасность?

– Да разберутся! Полиция и создает столкновения. Она должна находиться за пределами трибун, понимаете? Если уж что-то произойдет – то там же есть безопасность. У каждого клуба есть безопасность, есть волонтеры. Ну что вы! Достаточно сейчас людей, которые следят за порядком. Но когда человек в форме – он, естественно, раздражает, такая психология, менталитет людей. Причем во всех странах мира это происходит, – сказал Орлов.

МВД хотело перенести матч «Спартака» и «Динамо» – чтобы вся полиция была на митинге 3 августа