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Александр Овечкин: «Putin Team существует. Не в таких масштабах, как перед выборами, но она действует»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика Чемпионат.com Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о созданном им общественном движении Putin Team.

– Давайте мы не будем обращать внимание на политику.

Putin Team существует. Понятно, что не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует.

- Сыграете ли в гала-матче Ночной хоккейной лиги с Путиным?

– А когда он будет? 9 мая? Я буду занят, – сказал Овечкин.

Овечкин об интервью Панарина: «Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х»

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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