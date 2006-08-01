Александр Овечкин: «Putin Team существует. Не в таких масштабах, как перед выборами, но она действует»

Нападающий «Вашингтона» рассказал о созданном им общественном движении Putin Team.

– Давайте мы не будем обращать внимание на политику.

Putin Team существует. Понятно, что не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует.

- Сыграете ли в гала-матче Ночной хоккейной лиги с Путиным?

– А когда он будет? 9 мая? Я буду занят, – сказал Овечкин.

Овечкин об интервью Панарина: «Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х»

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин