Александр Овечкин: «Putin Team существует. Не в таких масштабах, как перед выборами, но она действует»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о созданном им общественном движении Putin Team.
– Давайте мы не будем обращать внимание на политику.
Putin Team существует. Понятно, что не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует.
- Сыграете ли в гала-матче Ночной хоккейной лиги с Путиным?
– А когда он будет? 9 мая? Я буду занят, – сказал Овечкин.
Овечкин об интервью Панарина: «Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х»
«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин