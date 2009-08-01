РПЛ признала Александра Соболева лучшим игроком июля, Карпина – лучшим тренером

РПЛ выбрала лучшего игрока и лучшего тренера по итогам июля.

Лучшим игроком июля стал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. В июле он забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Номинантами также были Юрий Дюпин, Алексей Ионов, и Эльдор Шомуродов.

Лучшим тренером июля признан Валерий Карпин из «Ростова». Его команда находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, команда выиграла два матча и один сыграла вничью. Номинантами также были Сергей Семак, Эдуардо Докампо, Сергей Матвеев и Дмитрий Парфенов. Болельщики выбрали лучшим тренером месяца Сергея Семака из .

В голосовании принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты «Матч Премьер» и эксперты РПЛ.