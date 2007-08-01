СКА – самый прибыльный клуб КХЛ в 2018 году, у ЦСКА рекордный убыток – 2,67 млрд рублей

СКА стал самым прибыльным клубом в прошлом году, сообщает «Интерфакс».

Исследование издания показало рост выручки клуба с 7,68 млрд до 8,05 млрд рублей. Чистая прибыль в 2018 году составила 543 млн рублей против убытка 1,06 млрд рублей в 2017 году.

В то же время отмечается, что действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА зафиксировал рекордный для себя убыток в 2,67 млрд рублей.

В минувшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда уступила ЦСКА (3-4 в серии) в финале конференции.