Реклама 18+
Реклама 18+

Гус Тил: «Переход в «Спартак» – вопрос времени»

Теги Спартак высшая лига Голландия премьер-лига Россия Лига Европы АЗ Хэкен Гус Тил Футбол

Полузащитник АЗ» Гус Тил после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Хэкеном» (3:0) прокомментировал ситуацию с переходом в «Спартак».

«Переход в «Спартак» – вопрос времени.

Это был хороший матч. Мы доминировали на поле, соперник имел только несколько моментов. Буду скучать по болельщикам и клубу. Я вырос и расцвел здесь.

Клуб работает над моим переходом, для получения дополнительной информации можете обратиться к руководству», – сказал Тил. 

АЗ ищет замену хавбеку Тилу. Его могут продать в «Спартак» за 10-15 млн евро

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться