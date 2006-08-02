Гус Тил: «Переход в «Спартак» – вопрос времени»

Полузащитник АЗ» Гус Тил после ответного матча 2-го квалификационного раунда с «Хэкеном» (3:0) прокомментировал ситуацию с переходом в .

«Переход в «Спартак» – вопрос времени.

Это был хороший матч. Мы доминировали на поле, соперник имел только несколько моментов. Буду скучать по болельщикам и клубу. Я вырос и расцвел здесь.

Клуб работает над моим переходом, для получения дополнительной информации можете обратиться к руководству», – сказал Тил.

АЗ ищет замену хавбеку Тилу. Его могут продать в «Спартак» за 10-15 млн евро