У «Спартака» и «Динамо» самые большие убытки из клубов РПЛ в 2018 году

и «Динамо» стали лидерами по убыткам среди российских клубов в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Финансовый год, за который отчитываются клубы, хронологически совпадает с календарным и не соответствует по срокам футбольному сезону.

В 2017 году показал лучший темп роста выручки среди российских клубов (+17%), однако в 2018 году сократил этот показатель на 5% (с 5,46 до 5,18 млрд рублей). В 2018-м клуб получил 878 млн рублей чистого убытка после 317 млн рублей прибыли в 2017 году.

Выручка в 2017 году составляла 2,4 млрд рублей, а в 2018-м она упала до 1,7 млрд рублей. Чистый убыток команды сократился с 1,48 млрд рублей до 1,1 млрд рублей.

в прошлом году увеличил выручку с 9,77 до 11,47 млрд рублей (рекорд также принадлежит и составляет 11,66 млрд рублей), а убыток в 2018 году был сведен почти к нулю – он составил лишь 15 млн рублей. В 2017-м он – 231 млн рублей.

увеличил выручку с 2,69 млрд до 2,83 млрд рублей и показал небольшую прибыль – 18 млн рублей. В 2017-м убыток армейцев составлял 750 млн рублей.

У выручка упала на 34,5% и составила 2,46 млрд рублей. Прибыль – 1,2 млн рублей против 54,3 млн в 2017 году.

Финансовая отчетность ряда российских клубов недоступна – среди них, например, «Локомотив».