Гильерме о расизме: «Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна. Я человек»

Вратарь и сборной России Гильерме рассказал о своем отношении к инцидентам с расистскими выкриками болельщиков.

– Сейчас, если вы слышите расистские выкрики, как реагируете?

– Не обижаюсь. Бывает, допустишь ошибку, и свои же болельщики тебе кричат. Критиковали очень жестко, в том же инстаграме. Это тоже оскорбления.

Когда мы играем, я не слышу ничего, концентрируюсь на матче. Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна.

– С поля не уйдете?

– Нет. Я не обезьяна, я человек. Это вообще иронично. Ведь в команде, за которую болеют эти люди, тоже играют темнокожие.

Просто болельщики хотят задеть. Это не значит, что они не любят темнокожих, – сказал Гильерме.