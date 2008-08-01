Реклама 18+
Реклама 18+

Гильерме о расизме: «Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна. Я человек»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия болельщики Гильерме Спорт-Экспресс Футбол

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал о своем отношении к инцидентам с расистскими выкриками болельщиков. 

– Сейчас, если вы слышите расистские выкрики, как реагируете?

– Не обижаюсь. Бывает, допустишь ошибку, и свои же болельщики тебе кричат. Критиковали очень жестко, в том же инстаграме. Это тоже оскорбления.

Когда мы играем, я не слышу ничего, концентрируюсь на матче. Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна.

– С поля не уйдете?

– Нет. Я не обезьяна, я человек. Это вообще иронично. Ведь в команде, за которую болеют эти люди, тоже играют темнокожие.

Просто болельщики хотят задеть. Это не значит, что они не любят темнокожих, – сказал Гильерме. 

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться