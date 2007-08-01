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Логинов не подписал контракт с СБР из-за разногласий по размещению спонсорских логотипов

Теги Кубок мира СБР Александр Логинов деньги Биатлон

Sports.ru стало известно, почему Александр Логинов все еще не подписал договор с Союзом биатлонистов России (СБР). 

Разногласия касаются формулировок контракта в части, касающейся организации сборов: спортсмены (не только Логинов) недовольны организацией, обеспечением, логистикой.

Кроме того, СБР и Логинов не договорились о размещении спонсорских логотипов и о том, сколько денег с этого будут получать организация и спортсмен. 

Лучшие места для логотипов – на винтовке, правом плече, правой стороне шапочки. СБР хочет занять их под ключевых спонсоров – эти наклейки принесут федерации от 30 до 50 млн рублей за год. Логинов хочет использовать топ-места под логотипы личных спонсоров и заработать 2-3 млн.

Ранее председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин выступил с критикой в адрес Логинова. 

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