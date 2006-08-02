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Дибала передумал раньше возвращаться к тренировкам в «Юве». Он ведет переговоры с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Пауло Дибала Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед»

25-летний форвард принял решение не возвращаться досрочно в расположение туринского клуба из отпуска. Аргентинец намерен приступить к тренировкам с командой, как и было запланировано, 5 августа.

Пауло продолжает вести переговоры с «МЮ». Сегодня сторонам не удалось достичь соглашения, диалог продолжится завтра. 

Ранее сообщалось, что Дибала рассчитывает получать в английском клубе не менее 10 млн евро в год. Его могут обменять на форварда Ромелу Лукаку, который выразил готовность перейти в «Ювентус».

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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