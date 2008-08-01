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Ларссон проходит медосмотр в Москве и подпишет контракт со «Спартаком» сегодня

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Швеция возможные трансферы Норчепинг Йордан Ларссон Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий шведского «Норчепинга» Йордан Ларссон проходит медосмотр в Москве и подпишет контракт со «Спартаком» сегодня.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет составлять примерно 4 млн евро.

Также стало известно, что игрок подпишет со «Спартаком» контракт на 3 года с зарплатой 1,1 млн евро.

В сезоне-2018/19 Йордан Ларссон провел за «Норчепинг» 16 матчей, забил 11 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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