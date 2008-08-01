Нападающий шведского «Норчепинга» Йордан Ларссон проходит медосмотр в Москве и подпишет контракт со «Спартаком» сегодня.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет составлять примерно 4 млн евро.
Также стало известно, что игрок подпишет со «Спартаком» контракт на 3 года с зарплатой 1,1 млн евро.
В сезоне-2018/19 Йордан Ларссон провел за «Норчепинг» 16 матчей, забил 11 мячей и отдал 1 голевую передачу.
«Всегда хотел доказать, что я хороший футболист, а не сын Хенрика Ларссона». Что за форварда покупает «Спартак»