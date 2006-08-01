«Ман Сити» потребует у «Баварии» 150-160 млн евро за Сане

интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Сане.

По информации Manchester Evening News, «горожане» рассчитывают выручить с продажи 23-летнего игрока около 150-160 миллионов евро.

Руководство «Ман Сити» утверждает, что не хочет продавать футболиста, но отпустят его, если он сам сообщит о таком решении. Впрочем, Сане еще не говорил с менеджментом клуба на эту тему.

Ранее сообщалось, что немец выразил готовность присоединиться к мюнхенскому клубу, сумма трансфера составит около 100 миллионов евро. Зарплата Сане в «Баварии» может составить 20 млн евро в год до уплаты налогов.

Ранее мюнхенцы сделали «Ман Сити» официальное предложение о трансфере.

В минувшем сезоне Сане забил 10 голов и сделал 11 передач в 31 матче чемпионата Англии.