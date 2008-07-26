Посольство США в России сообщило, что виза Кузнецовой готова, но они не могут до нее дозвониться

Посольство США в России через твиттер обратилось к Светлане Кузнецовой, которая пропускает начало американской серии турниров из-за проблем с визой.

«Мы видели сообщения СМИ о теннисистке Светлане Кузнецовой и ее проблемах с получением визы США. Мы пытались связаться с ней напрямую, чтобы сообщить, что ее виза готова, но нам никто не ответил. Светлана, если вы читаете этот текст, свяжитесь с нами – ваша виза ждет вас!».

Кузнецова ответила, что ее паспорт сегодня отправлен в посольство США в Москве, но ей никто не звонил.

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