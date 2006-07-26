«Барселона» готова продать Коутиньо и оценивает игрока в 120 млн евро

готова расстаться с хавбеком Филиппе Коутиньо.

Каталонский клуб оценивает 27-летнего бразильца в 120 миллионов евро. «Барса» таким образом хочет вернуть средства, потраченные на трансфер Коутиньо из «Ливерпуля».

Зимой 2018 года каталонцы заплатили за футболиста 120 миллионов евро, еще 15 миллионов со временем выплатили в виде бонусов.

считает, что на данный момент только «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» могут позволить себе купить Коутиньо.

Статистику футболиста можно изучить здесь.