«Зенит» подписал центрового Густаво Айона. Последние пять лет он играл в «Реале»

Петербургский объявил о подписании 1-летнего контракта с центровым Густаво Айоном (34 года, 208 см).

Последние пять лет Айон провел в составе «Реала», с которым дважды выиграл Евролигу, дважды попал во вторую пятерку турнира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, трижды – в национальном кубке.

В завершившемся сезоне Евролиги Айон провел 31 матч, в среднем набирая 8,3 очка, 6,0 подбора и 2,9 передачи.

В чемпионате Испании-2018/19 новобранец «Зенита» сыграл в 35 матчах. Средняя статистика: 7,2 очка, 5,8 подбора и 2,3 передачи.