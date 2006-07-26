Карлес Аленья: «Руководство «Барсы» пообещало мой номер де Йонгу и даже не сообщило мне об этом»

Полузащитник «Барселоны» рассказал о том, что руководство команды пообещало новичку Френки де Йонгу номер, под которым выступал испанец.

«В моей голове не вполне укладывается тот факт, что руководство пообещало де Йонгу 21-й номер, под которым я играл, даже не сообщив мне об этом.

Мы с ним должны были решить этот вопрос между собой. Мне кажется, было бы правильнее, если бы руководство хотя бы сообщило мне о своем решении. Они же просто пообещали и не сказали мне об этом.

Я считаю, что это неправильно. Я всегда вел себя уважительно по отношению к клубу», – сказал Аленья.

Аленья является воспитанником «Барселоны». Френки де Йонг перешел в команду этим летом. Каталонский клуб заплатил за игрока 75 млн евро.