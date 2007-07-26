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«Спартак» интересуется хавбеком АЗ Тилом

Теги Спартак высшая лига Голландия премьер-лига Россия возможные трансферы АЗ Гус Тил Футбол

«Спартак» продолжает искать усиление на трансферном рынке.

По информации Algemeen Dagblad, красно-белые интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилом и уже уведомили об этом голландский клуб.

Сообщается, что москвичи переключились на кандидатуру Тила после того, как сорвался трансфер полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Контракт 21-летнего игрока с АЗ рассчитан до конца 2023 года.

Тил в 33 матчах прошедшего сезона Эредивизи забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистику вы можете изучить здесь.

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