ОКР получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2020. Россияне выступят под своим флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск IAAF к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться», – говорится в сообщении на сайте ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.