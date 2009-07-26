Реклама 18+
Реклама 18+

ОКР получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2020. Россияне выступят под своим флагом

Теги МОК ОКР IAAF Олимпиада-2020 Легкая атлетика

Олимпийский комитет России (ОКР) получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск IAAF к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться», – говорится в сообщении на сайте ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться