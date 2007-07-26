Посольство России в США осудило дискриминацию российских спортсменов после отказа в визе Кузнецовой

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом в визе Светлане Кузнецовой.

«Очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы стала известная российская теннисистка , которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне.

Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США.

Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

Вчера Кузнецова сообщила, что пропустит турнир, где она победила в прошлом году, хотя документы на визу были поданы еще в феврале.

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