«Тур де Франс». 19-й этап. Берналь стал лидером общего зачета, этап остановлен за 37 км до финиша из-за града

Сегодня прошел 19-й этап многодневки «Тур де .

Пелотон преодолел горный маршрут с подъемом на Коль д’Изеран.

Этап был остановлен за 37,5 км до финиша из-за плохих погодных условий – шел град, трасса оледенела, а в одном месте на шоссе сошел оползень.

Организаторы гонки решили не присуждать победу какому-либо гонщику на этом этапе, но общий зачет был пересчитан по итогам восхождения на Коль д’Изеран. Первым на вершине был Иган Арли Берналь, который получил желтую майку.

«Тур де Франс»

19-й этап

Сен-Жан-де-Морьен – Тинь

126,5 км

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Победителей нет.

Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – не финишировал.

Общий зачет

1. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS)

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step)

3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS)

4. Стивен Крейсвик (Голландия, Jumbo-Visma)

5. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe)

6. Микель Ланда (Испания, Movistar)

7. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First)

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

9. Уоррен Баргиль (Франция, Arkea-Samsic)

10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

11. Ричи Порт (Австралия, Trek-Segafredo) – 6,30...

14. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 16,21...

19. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 34,32...

27. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 49,35...

55. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1.37,12...

61. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.44,40