ЧМ-2019. 26 июля. Ефимова, Рылов и Чупков поборются за золото

Сегодня в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта будут разыграны 6 комплектов наград – в плавании и водном поло.
Водные виды спорта
Чемпионат мира-2019
Кванджу, Корея
Водное поло
Женщины
Матч за 3-е место
Австралия – Венгрия – 11.00
Финал
США – Испания – 12.30
Плавание
Мужчины
Спина, 200 м
Начало – 15.00
Российский участник: Евгений Рылов.
Брасс, 200 м
Начало – 15.26
Российский участник: Антон Чупков.
Эстафета
Вольный стиль, 4х200 м
Начало – 15.42
Команда России отобралась в финал со вторым временем.
Женщины
Вольный стиль, 100 м
Начало – 14.02
Брасс, 200 м
Начало – 14.50
Российская участница: Юлия Ефимова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов и матчей – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».