ЧМ-2019. 26 июля. Ефимова, Рылов и Чупков поборются за золото

Сегодня в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта будут разыграны 6 комплектов наград – в плавании и водном поло.

Водные виды спорта

мира-2019

Кванджу, Корея

Водное поло

Женщины

Матч за 3-е место

Австралия – Венгрия – 11.00

Финал

США – Испания – 12.30

Плавание

Мужчины

Спина, 200 м

Начало – 15.00

Российский участник: Евгений Рылов.

Брасс, 200 м

Начало – 15.26

Российский участник: .

Эстафета

Вольный стиль, 4х200 м

Начало – 15.42

Команда России отобралась в финал со вторым временем.

Женщины

Вольный стиль, 100 м

Начало – 14.02

Брасс, 200 м

Начало – 14.50

Российская участница: .

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов и матчей – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».