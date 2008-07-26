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ЧМ-2019. 26 июля. Ефимова, Рылов и Чупков поборются за золото

Теги плавание водное поло Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Антон Чупков Евгений Рылов Водные виды

Сегодня в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта будут разыграны 6 комплектов наград – в плавании и водном поло. 

Водные виды спорта

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея

Водное поло

Женщины

Матч за 3-е место

Австралия – Венгрия – 11.00

Финал

США – Испания – 12.30

Плавание

Мужчины

Спина, 200 м

Начало – 15.00

Российский участник: Евгений Рылов. 

Брасс, 200 м 

Начало – 15.26 

Российский участник: Антон Чупков

Эстафета 

Вольный стиль, 4х200 м

Начало – 15.42

Команда России отобралась в финал со вторым временем.

Женщины

Вольный стиль, 100 м

Начало – 14.02

Брасс, 200 м

Начало – 14.50 

Российская участница: Юлия Ефимова

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов и матчей – московское. Прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». 

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