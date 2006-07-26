«Динамо» обыграло «Урал». Это первая победа на «ВТБ-Арене»

«Динамо» обыграл «Урал» (2:0) в 3-м туре РПЛ.
Московский клуб добился первой победы на «ВТБ-Арене». Кроме того, это победа стала первой в нынешнем сезоне.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 26 июля, 20.00, «ВТБ-Арена»
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 81), Шиманьски, Юсупов (Тетте, 70), Каборе, Жоаозиньо (Мигел Кардозу, 79), Шейдаев, Панченко.
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Урал –
Годзюр, Кулаков, Ароян (Погребняк, 84), Емельянов, Меркулов, Аугустыняк, Бумаль (Димитров, 46), Егорычев (Бавин, 70), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.