«Динамо» обыграло «Урал». Это первая победа на «ВТБ-Арене»

«Динамо» обыграл «Урал» (2:0) в 3-м туре РПЛ.

Московский клуб добился первой победы на «ВТБ-Арене». Кроме того, это победа стала первой в нынешнем сезоне.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ