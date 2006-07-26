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«Динамо» обыграло «Урал». Это первая победа на «ВТБ-Арене»

Теги ВТБ-Арена премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Футбол

«Динамо» обыграл «Урал» (2:0) в 3-м туре РПЛ.

Московский клуб добился первой победы на «ВТБ-Арене». Кроме того, это победа стала первой в нынешнем сезоне.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Динамо – Урал 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
26 июля, 20.00, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Юсупов, 2:0 – 31 Панченко.
ДинамоШунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 81), Шиманьски, Юсупов (Тетте, 70), Каборе, Жоаозиньо (Мигел Кардозу, 79), Шейдаев, Панченко.
УралГодзюр, Кулаков, Ароян (Погребняк, 84), Емельянов, Меркулов, Аугустыняк, Бумаль (Димитров, 46), Егорычев (Бавин, 70), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.
Предупреждения:
Каборе (39), Ароян (56), Рыков (59).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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