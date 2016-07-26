Инна Дериглазова: «Здорово, что в моду вошли не сигареты или алкоголь, а правильное питание и фитоняшки»

Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире рассказала о соперничестве с подругой Анастасией Ивановой, увлечениях дочери, а также о здоровом образе жизни.

О дружбе в спорте

«С Настей мы давно дружим, еще с кадетского возраста. Естественно, после боя бывает много эмоций и каждая из нас хочет выиграть. Но если, допустим, я ей проиграла – что мне теперь, перестать с ней разговаривать?

Рушить дружбу из-за того, что ты не в состоянии победить? Значит, грош цена была бы такой дружбе».

О дочери

«Дочка фехтует, но мне кажется, что ей бы больше подошли гимнастика или танцы. Она раньше и танцевала, но у нас в городе особенно нет возможностей заниматься этим профессионально.

Такого рвения к рапире, как у меня было в ее возрасте, я пока не вижу. Она занимается, кое-что получается, я порой даю какие-то советы. Заставлять фехтовать, если пропадет интерес, я не буду. Ребенок должен заниматься тем, что ему по душе. А фехтовать только потому, что у нее мама фехтовальщица – это неправильно».

Об образе жизни

«Не могу сказать, что я какой-то фанатик. Я обычный человек, и ситуации бывают разные. Другое дело, что например, я понимаю, что во время тренировок на меня смотрят дети и берут пример. Если они увидят, что в зале я работаю небрежно или вообще пропускаю тренировки, они решат: раз чемпионке так можно, значит, и нам тоже.

А что касается питания, сейчас уже стало модным пропагандировать здоровый образ жизни. Мне кажется, это здорово, что в моду вошли не сигареты или алкоголь, а ПП (правильное питание) и фитоняшки.

В любом деле важны рамки. Знаете, как говорят: заставь дурака богу молиться — и он лоб расшибет. Так и тут: это хорошее дело, но важно установить адекватные границы», – сказала Дериглазова.

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