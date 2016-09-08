⛱️Сборная России по пляжному футболу отобралась на ЧМ-2019

Сегодня сборная России по пляжному футболу победила команду Испании на втором групповом этапе квалификации к чемпионату мира-2019.

Российские футболисты вышли в финал турнира и обеспечили себе участие на ЧМ-2019 в Парагвае.

Пляжный футбол

Квалификация к чемпионату мира

Москва, Россия

Второй групповой этап

Группа B

Россия – Испания – 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)





Россия: 1:0 – Чужков (1), 2:0 – Шкарин (8), 3:0 – Никоноров (21), 4:0 – Крышанов (24), 5:0 – Папоротный (24), 6:0 – Крашенинников (28).

Азербайджан – Швейцария – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)





Турнирное положение: Россия – 9 очков (3 игры), Швейцария – 6 (3), Испания – 3 (3), Азербайджан – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: лучшие команды из каждой группы вышли в финал, где разыграют победу на турнире. Остальные шесть команд сыграют друг с другом за места с 3-го по восьмое. Пять лучших команд по итогам всего турнира получат путевки на чемпионат мира-2019 в Парагвае.