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Болельщики скандировали «Месси», когда поняли, что Роналду не сыграет со сборной корейской лиги

Теги Криштиану Роналду Ювентус высшая лига Южная Корея Барселона Лионель Месси серия А Италия болельщики товарищеские матчи (гибрид) ахахаха Футбол

«Ювентус» сыграл вничью со сборной звезд чемпионата Южной Кореи (3:3).

Матч проходил в Сеуле и собрал более 60 тысяч человек. Туринский клуб прибыл на игру с опозданием, из-за чего пришлось отменить предматчевую автограф-сессию.

Форвард Криштиану Роналду всю игру провел на скамейке запасных. При этом организаторы сообщали, что португалец сыграет как минимум 45 минут.

Болельщики остались недовольны тем, что футболист так и не появился на поле.

Во второй половине, когда изображение португальца вывели на табло, болельщики начали свистеть.

Затем, когда болельщики окончательно поняли, что Роналду не появится на поле, они начали скандировать «Месси».

Фанаты освистали Роналду и кричали «Месси»

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