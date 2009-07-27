Болельщики скандировали «Месси», когда поняли, что Роналду не сыграет со сборной корейской лиги

«Ювентус» сыграл вничью со сборной звезд чемпионата Южной Кореи (3:3).
Матч проходил в Сеуле и собрал более 60 тысяч человек. Туринский клуб прибыл на игру с опозданием, из-за чего пришлось отменить предматчевую автограф-сессию.
Форвард Криштиану Роналду всю игру провел на скамейке запасных. При этом организаторы сообщали, что португалец сыграет как минимум 45 минут.
Болельщики остались недовольны тем, что футболист так и не появился на поле.
Во второй половине, когда изображение португальца вывели на табло, болельщики начали свистеть.
Затем, когда болельщики окончательно поняли, что Роналду не появится на поле, они начали скандировать «Месси».