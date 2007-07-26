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Тибо Куртуа: «Сейчас очевидно, кто в «Реале» номер один»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о подготовке к сезону.

«Думаю, сейчас очевидно, кто номер один. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо.

Я отлично подготовился [летом], прекрасно тренировался. Я в порядке. В конце прошлого сезона процент жира в моем организме был 8,8. Этим летом я вернулся с процентом 8,1, что очень неплохо после месяца отпуска.

Чувствую себя отлично и надеюсь, что так и будет продолжаться», – заявил бельгиец.

Ранее сообщалось, что конкурент Куртуа, костариканец Кейлор Навас, решил остаться в команде.

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