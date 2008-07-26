УЕФА запустил голосование за лучший гол сезона-18/19. Роналду, Месси и Свиткова в топ-10 номинантов

УЕФА запустил голосование за лучший гол сезона-2018/19.

Технические обозреватели УЕФА назвали лучшие голы завершившихся турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19. Затем эксперты сайта UEFA.com сократили их число до десяти.

В список вошли следующие голы:

Данилу, квалификация Евро-2020, Португалия – Сербия (1:1);

Давид Фаупала, , «Аполлон» – «Лацио» (2:0);

Лионель Месси, Лига чемпионов, – «Ливерпуль» (3:0);

Энцо Мийо, Евро-2019 U-17, Франция — Чехия (6:1);

Нани, Лига Европы, «Карабах» — «Спортинг» (1:6);

Педро, Лига Европы, – «Славия» (4:3);

Иван Ракитич, Лига чемпионов, «Тоттенхэм» – «Барселона» (2:4);

Криштиану Роналду, Лига чемпионов, – «Манчестер Юнайтед» (1:2);

Исмаила Сарр, Лига Европы, – «Яблонец» (2:1);

Катержина Свиткова, женская Лига чемпионов, «Славия» – «Бавария» (1:1).

Видео всех голов можно просмотреть тут.

В прошлом году награду выиграл Криштиану Роналду за гол в ворота «Ювентуса» в 1/4 ЛЧ.

На официальном сайте УЕФА можно проголосовать за понравившийся гол. Голосование закончится 9 августа.