УЕФА запустил голосование за лучший гол сезона-18/19. Роналду, Месси и Свиткова в топ-10 номинантов

УЕФА запустил голосование за лучший гол сезона-2018/19.
Технические обозреватели УЕФА назвали лучшие голы завершившихся турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19. Затем эксперты сайта UEFA.com сократили их число до десяти.
В список вошли следующие голы:
Данилу, квалификация Евро-2020, Португалия – Сербия (1:1);
Давид Фаупала, Лига Европы, «Аполлон» – «Лацио» (2:0);
Лионель Месси, Лига чемпионов, «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0);
Энцо Мийо, Евро-2019 U-17, Франция — Чехия (6:1);
Нани, Лига Европы, «Карабах» — «Спортинг» (1:6);
Педро, Лига Европы, «Челси» – «Славия» (4:3);
Иван Ракитич, Лига чемпионов, «Тоттенхэм» – «Барселона» (2:4);
Криштиану Роналду, Лига чемпионов, «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» (1:2);
Исмаила Сарр, Лига Европы, «Ренн» – «Яблонец» (2:1);
Катержина Свиткова, женская Лига чемпионов, «Славия» – «Бавария» (1:1).
Видео всех голов можно просмотреть тут.
В прошлом году награду выиграл Криштиану Роналду за гол в ворота «Ювентуса» в 1/4 ЛЧ.
На официальном сайте УЕФА можно проголосовать за понравившийся гол. Голосование закончится 9 августа.