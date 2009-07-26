Плавание. Чемпионат мира. Морозов и Минаков вышли в полуфинал, мужская команда – в финал эстафеты 4х200, Устинова выбыла

Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

100 м, баттерфляй

Российский пловец Андрей Минаков вышел в полуфинал с 3-м временем (51,54). Первым в предварительных заплывах стал американец Калеб Дрессел (50,28).

50 м, вольный стиль

Владимир Морозов отобрался в полуфинал, показав 3-й результат (21,70), Владислав Гринев завершил выступление на этой дистанции – в квалификации он был 31-м (22,52). Лучшим вновь стал Дрессел (21,49).

4х200 м, вольный стиль

Российская команда вышла в финал со второго места (7.05,28). В полуфинале плыли Александр Красных, Михаил Довгалюк, Иван Гирев и Михаил Вековищев. Первое время – у итальянцев (7.04,97).

Женщины

200 м, спина

Россиянка Анастасия Авдеева квалифицировалась с 11-м результатом (2.10,34), Дарья Устинова заняла 23-е место и не прошла дальше (2.12,64). Быстрее всех проплыла представительница США Реган Смит (2.06,01).

50 м, баттерфляй

Арина Суркова вышла в полуфинал после переплыва за 16-е место: в предварительном заплыве она проплыла за 26,32, в переплыве – за 26,13. Светлана Чимрова выбыла, показав 21-е время (26,64). Лучшей стала шведка Сара Шестрем (25,39).

800 м, вольный стиль

Россиянки Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова не отобрались в финал, показав соответственно 12-е (8.34,73) и 16-е время (8.37,90). Первый результат – у американки Леи Смит (8.17,23).