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Плавание. Чемпионат мира. Морозов и Минаков вышли в полуфинал, мужская команда – в финал эстафеты 4х200, Устинова выбыла

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен сборная США сборная Италии сборная США жен сборная Швеции жен Сара Шестрем Владимир Морозов Михаил Довгалюк Дарья Устинова Светлана Чимрова Александр Красных Анастасия Кирпичникова Леа Смит Калеб Дрессел Михаил Вековищев Андрей Минаков Анна Егорова Владислав Гринев Анастасия Авдеева Арина Суркова Иван Гирев Водные виды

Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

100 м, баттерфляй

Российский пловец Андрей Минаков вышел в полуфинал с 3-м временем (51,54). Первым в предварительных заплывах стал американец Калеб Дрессел (50,28).

50 м, вольный стиль

Владимир Морозов отобрался в полуфинал, показав 3-й результат (21,70), Владислав Гринев завершил выступление на этой дистанции – в квалификации он был 31-м (22,52). Лучшим вновь стал Дрессел (21,49).

4х200 м, вольный стиль

Российская команда вышла в финал со второго места (7.05,28). В полуфинале плыли Александр Красных, Михаил Довгалюк, Иван Гирев и Михаил Вековищев. Первое время – у итальянцев (7.04,97).

Женщины

200 м, спина

Россиянка Анастасия Авдеева квалифицировалась с 11-м результатом (2.10,34), Дарья Устинова заняла 23-е место и не прошла дальше (2.12,64). Быстрее всех проплыла представительница США Реган Смит (2.06,01).

50 м, баттерфляй

Арина Суркова вышла в полуфинал после переплыва за 16-е место: в предварительном заплыве она проплыла за 26,32, в переплыве – за 26,13. Светлана Чимрова выбыла, показав 21-е время (26,64). Лучшей стала шведка Сара Шестрем (25,39).

800 м, вольный стиль

Россиянки Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова не отобрались в финал, показав соответственно 12-е (8.34,73) и 16-е время (8.37,90). Первый результат – у американки Леи Смит (8.17,23).

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