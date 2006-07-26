Шалимов про Кононова: «Не могу представить, что приеду на могилу к отцу и скажу – с днем рождения, батя!»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов пояснил свою мысль с критикой главного тренера «Спартака» Олега Кононова за речь на могиле Федора Черенкова.

– Люди ходят на кладбище, чтобы воздать дань памяти, а не произносят поздравительных речей. Человек умер. Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал. Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. В частности, об уме говорящего. На мой взгляд, прийти и сказать у могилы умершего, что ты его поздравляешь с днем рождения – признак дебилизма.

Люди скорбят, приносят гвоздики – напоминаю, что их должно быть сорок, а не сорок одна, и говорят, мы тебя помним и не забудем. Такие слова – это важно. А когда говорят, что поздравляем с днем рождения, юбилеем – нонсенс для меня. Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то. Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?

– Не считаете, что высказывание звучит неоправданно резко?

– Не считаю. Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке. Мне понятно, что когда он начинает говорить про традиции, про Бескова и Романцева – это все маска и пиар. Поражен таким тупизмом. Не могу представить, чтобы великим людям, связанным со «Спартаком», пришло в голову такое высказывание. Если вы не можете связать двух слов, в голове туман, то зачем ехать на публичное мероприятие? – сказал Шалимов.

Шалимов назвал Кононова дебилом из-за высказывания о Черенкове