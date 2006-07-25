Черевченко о 0:1 с «Нефтчи»: «Первый блин комом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Нефтчи» (0:1) в матче 2-го квалификационного раунда .

«Много что не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут.

Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить?

здорово сыграл, сидел на пятках у наших игроков.

Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что «перегорели», я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный.

Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков – поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали.

«Нефтчи» каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника. Мне эта игра напомнила первый тайм с «Динамо».

Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось», – сказал Черевченко.