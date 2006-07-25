Прибыль ЦСКА в 2018 году составила 26 млн долларов, в 2017 году был убыток – 28 млн

Стали известны некоторые финансовые показатели по итогам 2018 года.

По данным отчета компании, владеющей ЦСКА, по итогам прошедшего года выручка клуба увеличилась на 31,4% до 100,38 миллиона долларов.

Чистая прибыль московского клуба составила 25,915 миллиона долларов. В 2017 году был зафиксирован убыток в размере 27,929 млн.

Доходы, полученные клубом в дни проведения домашних матчей, увеличились за год с 10,844 млн до 12,894 млн долларов (рост на 19%).

Суммарный доход армейцев, полученный от спонсоров, снизился на 17% и составил 21,579 млн долларов.

Самой крупной статьей доходов клуба стали трансферы – положительный трансферный баланс составляет 33,7 миллиона долларов. Самым крупным трансфером стал переход полузащитника в «Монако», за который ЦСКА получил 35,28 миллионов долларов.