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Прибыль ЦСКА в 2018 году составила 26 млн долларов, в 2017 году был убыток – 28 млн

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес Александр Головин деньги Футбол

Стали известны некоторые финансовые показатели ЦСКА по итогам 2018 года. 

По данным отчета компании, владеющей ЦСКА, по итогам прошедшего года выручка клуба увеличилась на 31,4% до 100,38 миллиона долларов.

Чистая прибыль московского клуба составила 25,915 миллиона долларов. В 2017 году был зафиксирован убыток в размере 27,929 млн. 

Доходы, полученные клубом в дни проведения домашних матчей, увеличились за год с 10,844 млн до 12,894 млн долларов (рост на 19%).

Суммарный доход армейцев, полученный от спонсоров, снизился на 17% и составил 21,579 млн долларов. 

Самой крупной статьей доходов клуба стали трансферы – положительный трансферный баланс составляет 33,7 миллиона долларов. Самым крупным трансфером стал переход полузащитника Александра Головина в «Монако», за который ЦСКА получил 35,28 миллионов долларов.

 

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