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Аргентинский боксер Сантильян умер после боя от отека мозга

Теги происшествия бокс Уго Сантильян Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Буэнос-Айресе умер 23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян (19-6-2, 8 КО).

Легковес Сантильян вышел на ринг против 30-летнего уругвайца Эдуардо Абреу и отбоксировал вничью. Уже к четвертому раунду Сантильян дрался с окровавленным лицом. После боя он потерял сознание. 

«При поступлении в больницу у Сантильяна случилась почечная недостаточность, и он впал кому. У него был отек мозга, он так и не пришел в сознание», – заявила Грациэлла Оллоко, врач Hospital Agudos San Felipe, где находился боксер. 

Бой Сантильян – Абреу прошел в один день с поединком Дадашев – Матиас. Дадашев спустя три дня умер в одной из больниц Мэриленда также от отека мозга. 

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