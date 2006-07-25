Шалимов назвал Кононова дебилом из-за высказывания о Черенкове

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал тренера Олега Кононова дебилом из-за высказываний о бывшем игроке московского клуба .

«Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?

Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова, высшая степень дебилизма. Он умер и пусть земля ему будет пухом.

Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днем рождения. Поэтому и дебил. «Спартаку» успеха», – написал Шалимов в инстаграме.

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