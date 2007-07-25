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Бутько, Мусэрский, Михайлов и Вольвич вошли в окончательный состав сборной России на квалификационный турнир к Токио-2020

Теги сборная России по волейболу Александр Бутько Максим Михайлов Дмитрий Мусэрский Игорь Кобзарь Виктор Полетаев Валентин Голубев Егор Клюка Дмитрий Волков Зенит Санкт-Петербург ТАСС Федор Воронков Волейбол

Стал известен окончательный состав мужской сборной России по волейболу на олимпийский квалификационный турнир к Токио-2020. 

Сборная России 

Связующие – Александр Бутько, Игорь Кобзарь. 

ДиагональныеМаксим Михайлов, Виктор Полетаев. 

Блокирующие – Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев.

ДоигровщикиДмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев.

Либеро – Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Дмитрий Ковалев, Игорь Филиппов, Ярослав Подлесных и Денис Земченок покинули расположение сборной России после финала Лиги наций и не принимают участие в подготовке к турниру, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального менеджера команды Сергея Тетюхина. 

Матчи отборочной группы E с участием сборных России, Ирана, Кубы и Мексики пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге.

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