Бутько, Мусэрский, Михайлов и Вольвич вошли в окончательный состав сборной России на квалификационный турнир к Токио-2020

Стал известен окончательный состав мужской сборной России по волейболу на олимпийский квалификационный турнир к Токио-2020.

Сборная России

Связующие – , Игорь Кобзарь.

Диагональные – , Виктор Полетаев.

Блокирующие – Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, , Иван Яковлев.

Доигровщики – , Федор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев.

Либеро – Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Дмитрий Ковалев, Игорь Филиппов, Ярослав Подлесных и Денис Земченок покинули расположение сборной России после финала Лиги наций и не принимают участие в подготовке к турниру, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального менеджера команды Сергея Тетюхина.

отборочной группы E с участием сборных России, Ирана, Кубы и Мексики пройдут 9-11 августа в .

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