Бутько, Мусэрский, Михайлов и Вольвич вошли в окончательный состав сборной России на квалификационный турнир к Токио-2020

Стал известен окончательный состав мужской сборной России по волейболу на олимпийский квалификационный турнир к Токио-2020.
Сборная России
Связующие – Александр Бутько, Игорь Кобзарь.
Диагональные – Максим Михайлов, Виктор Полетаев.
Блокирующие – Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев.
Доигровщики – Дмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев.
Либеро – Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
Дмитрий Ковалев, Игорь Филиппов, Ярослав Подлесных и Денис Земченок покинули расположение сборной России после финала Лиги наций и не принимают участие в подготовке к турниру, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального менеджера команды Сергея Тетюхина.
Матчи отборочной группы E с участием сборных России, Ирана, Кубы и Мексики пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге.
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