Сергей Семак: «Меня вписала в ряды вегетарианцев супруга, но это интересный опыт»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о своем отношении к правильному питанию.

– Недавно вы на всю страну объявили, что вы вегетарианец.

– Я не объявлял (смеется). Меня вписала в ряды вегетарианцев моя супруга.

Да, в принципе это соответствует действительности, но я не сторонник объявлять о чем-то, что касается моей личной жизни. Для меня это интересный опыт. Я хочу в каких-то вопросах быть рядом с супругой как можно ближе. Интересно проверить себя.

– А в «Зените» есть еще кто-то, кто придерживается вегетарианства, или все-таки профессиональным спортсменам сложно подобрать себе питание на основе растительных компонентов?

– Думаю, это возможно, но нужно отталкиваться от здравого смысла, от того, что, как и сколько можно. Это не так сложно, мы живем в век современных технологий. Каждый может сдать анализы на совместимость с продуктами, с чем можно жить, с чем нельзя, кому что можно или нет.

Что касается футболистов, то они иногда как дети. Как у нас младшая дочка, когда видит что-то вкусненькое, но не вегетарианское, она говорит: «Можно я сегодня съем вот это?», а в остальное время полностью придерживается вегетарианства. То же самое футболисты. Кто-то может поститься, например.

Как раз сейчас подыскиваем в штат диетолога, у которого есть и спортивная специализация. Будет отдельный человек, который проведет индивидуальные обследования и постарается донести до каждого игрока, что кому можно и зачем это нужно, чтобы спортсмены переходили на более здоровое питание, – сказал Семак.