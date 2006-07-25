Реклама 18+
Реклама 18+

Субриэль Матиас отказался от гонорара за бой против Максима Дадашева

Теги происшествия бокс Максим Дадашев Субриэль Матиас Бокс/MMA/UFC

Боксер первого полусреднего веса пуэрториканец Субриэль Матиас отказался принимать гонорар в размере 75 тысяч долларов за бой против россиянина Максима Дадашева, который 23 июля умер от отека мозга.

«Мне не нужен этот чек. Это были первые слова Субриэля», – заявил представитель Матиаса Фернандо Газтамбиде.

Сбор средств для семьи Дадашева проводят фанаты через сервис GoFundMe, а также Международная боксерская федерация.

Смерть Дадашева вскрыла проблему: бойцы умалчивают о серьезных травмах и подделывают справки

Ковалев защищает тренера, но обвиняет рефери в смерти Дадашева. Он противоречит сам себе

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться