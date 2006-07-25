Субриэль Матиас отказался от гонорара за бой против Максима Дадашева

Боксер первого полусреднего веса пуэрториканец Субриэль Матиас отказался принимать гонорар в размере 75 тысяч долларов за бой против россиянина Максима Дадашева, который 23 июля умер от отека мозга.

«Мне не нужен этот чек. Это были первые слова Субриэля», – заявил представитель Матиаса Фернандо Газтамбиде.

Сбор средств для семьи Дадашева проводят фанаты через сервис GoFundMe, а также Международная боксерская федерация.

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