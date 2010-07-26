Логинов еще не подписал контракт с СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что все еще не подписал договор с организацией.

«Мы работаем над этим вопросом. Есть определенные нюансы, на которые он обратил внимание, их еще нужно обсудить. Но в целом, понимание у нас есть.

– У вас будет еще какая-то встреча с Логиновым по этому вопросу?

– Да мы и так много встречались: и с ним, и с командой в целом. Но есть моменты, которые нужно будет обговорить еще.

– Если Логинов все же не поставит своей подписи под договором, он будет в команде на этапах Кубка мира?

– Сложно об этом сейчас рассуждать. Когда будет какой-то финальный результат, тогда и будем думать. Но пока еще мы в диалоге», – сказал Драчев.

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