Роман Широков: «Если бы новички «Краснодара» были так хороши, то не переехали бы в Россию»

Экс-игрок сборной России и Роман Широков высказался о трансферах бывшего клуба.

«Я слышал про футболистов, которых взял , но выводы делать можно будет не раньше зимы. Фаворитом сезона их можно считать только на бумаге. Этот год у «Краснодара» будет переходным, пока все впишутся, пока травмированные вернутся — с ними тоже нужно что-то делать, тем более это лидеры. Хотя при таком уровне, который есть сейчас — можно и сейчас выиграть.

Если хорошо играть в одном чемпионате, то это не значит, что получится и в другом. Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы. В этом и проблема — могут ли они тут заиграть.

Что касается ФФП, то если тратят — значит, с деньгами все нормально. Они давно знают, что такое ФФП, были на карандаше у УЕФА. С этой точки зрения все в порядке, не переживайте за них, все там хорошо. Сейчас у них есть возможность тратить. У них ведь была хорошая команда.

Сейчас посмотрели на прошлый сезон, Перейра и Каборе ушли. Вот они и поняли, что сейчас, из-за новых футболистов, они могут выйти на другой уровень, они и хотят это сделать», — сказал Широков.

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