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Betting Insider: Воронин отказался от предложения войти в тренерский штаб «Динамо»

Теги Андрей Воронин Дмитрий Хохлов сборная Украины по футболу премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

По информации Betting Insider из источников, близких к клубу, московское «Динамо» пригласило бывшего форварда Андрея Воронина в тренерский штаб Дмитрия Хохлова. Воронин отказался от предложения, сославшись на занятость в сборной Украины, где он работает тренером-селекционером.

Воронин играл за «Динамо» три сезона, забив 22 гола в 80 матчах. Нападающий также выступал за «Ливерпуль», «Майнц», «Байер» и другие клубы. 

Ранее сообщалось, что в случае неудач в ближайших турах Хохлова в «Динамо» может сменить Курбан Бердыев.

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