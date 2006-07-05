«Спартак» согласовал условия контракта с вингером «Вольфсбурга-2» Баду

Полузащитник «Вольфсбурга-2» Кенту Баду близок к переходу в «Спартак».
22-летний футболист согласовал условия контракта со «Спартаком» и в ближайшие дни перейдет в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.
Баду является клиентом агентства TZS, директором которого ранее был нынешний генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Баду выступал за юношеские сборные Германии вплоть до U20. Он родился в Берлине, у него также есть гражданство Ганы.
За взрослую сборную не заигран, за взрослую команду «Вольфсбурга» тоже не играл.