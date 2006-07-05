«Спартак» согласовал условия контракта с вингером «Вольфсбурга-2» Баду

Полузащитник «Вольфсбурга-2» Кенту Баду близок к переходу в .

22-летний футболист согласовал условия контракта со и в ближайшие дни перейдет в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.

Баду является клиентом агентства TZS, директором которого ранее был нынешний генеральный директор «Спартака» .

Баду выступал за юношеские сборные Германии вплоть до U20. Он родился в Берлине, у него также есть гражданство Ганы.

За взрослую сборную не заигран, за взрослую команду тоже не играл.