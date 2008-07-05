«Питтсбург» продлил контракт с Салливаном до 2024 года

объявил о продлении контракта с главным тренером .

Новое соглашение 51-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2023/24.

Салливан возглавил «Пингвинз» в декабре 2015 года и в том же сезоне привел к победе в Кубке Стэнли.

В сезоне-2016/17 американец вместе с «Питтсбургом» выиграл в плей-офф во второй раз подряд и стал первым, кто смог повторить достижение Скотти Боумэна с «Детройтом» (победы в Кубке Стэнли в 1997 и 1998 году).

В прошедшем сезоне «Питтсбург» вышел в плей-офф, но выбыл из турнира после первого раунда, проиграв .