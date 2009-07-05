Чепиков – об обвинениях в адрес Попова: «На Западе никому не нужна такая большая, сильная и независимая страна»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал информацию о том, что член Международного олимпийского комитета ( ) Александр Попов мог брать взятку при выборах столицы Олимпиады-2016.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил 9 членов МОК, в том числе Попова, в получении взятки.

«Я знаю Попова как честного и порядочного человека, отзывчивого друга. Мы не раз принимали участие в его турнирах на Кубок Александра Попова. Он очень много делает для развития плавания и развития детского спорта.

Поэтому мне кажется, что такие обвинения не обоснованы. В ситуации с Поповым это невозможно.

Мы сами видим, что дискредитация нашей страны много кому выгодна. Давление на Россию продолжается – на Западе никому не нужна такая большая, сильная и независимая страна.

У нас существуют разногласия по культурным, семейным ценностям и другим направлениям. Мы не идем в ногу с европейскими странами и с Соединенными Штатами, поэтому это будет продолжаться, но нужно быть готовыми», – сказал Чепиков.

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