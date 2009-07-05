Уимблдон. 3-й круг. Хачанов сыграет с Баутиста-Агутом, Медведев – с Гоффеном, Джокович – с Хуркачом

В третьем круге «Уимблдона» Карен Хачанов сыграет с Роберт Баутиста-Агутом, которому в этом году проиграл на Australian Open. Даниил Медведев встретится с Давидом Гоффеном.
Соперником Новака Джоковича станет поляк Хуберт Хуркач.
Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, на остальных – 13:00.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 5 июля, 14.30
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 13.00
- Дата проведения
- 5 июля, 13.00
- Дата проведения
- 5 июля, 15.00
- Дата проведения
- 5 июля, 16.00
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