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Уимблдон. 3-й круг. Хачанов сыграет с Баутиста-Агутом, Медведев – с Гоффеном, Джокович – с Хуркачом

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

В третьем круге «Уимблдона» Карен Хачанов сыграет с Роберт Баутиста-Агутом, которому в этом году проиграл на Australian Open. Даниил Медведев встретится с Давидом Гоффеном.

Соперником Новака Джоковича станет поляк Хуберт Хуркач.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, на остальных – 13:00.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
5 июля, 14.30
Онлайн матча

Даниил Медведев (Россия) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

Бенуа Пэр (Франция) Иржи Веселы (Чехия)
Дата проведения
5 июля, 13.00
Онлайн матча

Рейлли Опелка (США) Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
5 июля, 13.00
Онлайн матча

Кевин Андерсон (ЮАР) Гидо Пелья (Аргентина)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

Фернандо Вердаско (Испания) Томас Фаббиано (Италия)
Дата проведения
5 июля, 16.00
Онлайн матча

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