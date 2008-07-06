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    «Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс»

    Теги переходы Клипперс НБА Данило Галлинари Оклахома-Сити Пол Джордж Кавай Ленард Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

    «Оклахома-Сити» и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Пол Джордж станет игроком лос-анджелесского клуба.

    «Тандер» получат Шэя Гиджес-Александра, Данило Галлинари, четыре незащищенных пика 1-го раунда, один защищенный пик 1-го раунда и возможность дважды обменяться своими пиками. 

    «Клипперс» провели обмен, откликнувшись на просьбу Кавая Ленарда заполучить вторую звезду. MVP финала-2019 подпишет контракт с калифорнийцами.

    Джордж по итогам сезона-2018/19 был в числе трех претендентов на приз MVP сезона.

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