«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс»

и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард станет игроком лос-анджелесского клуба.

«Тандер» получат Шэя Гиджес-Александра, , четыре незащищенных пика 1-го раунда, один защищенный пик 1-го раунда и возможность дважды обменяться своими пиками.

«Клипперс» провели обмен, откликнувшись на просьбу Кавая Ленарда заполучить вторую звезду. MVP финала-2019 подпишет контракт с калифорнийцами.

Джордж по итогам сезона-2018/19 был в числе трех претендентов на приз MVP сезона.

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