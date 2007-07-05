Американский фигурист Алексей Красножон: «Читаю Sports.ru, особенно комментарии. Там такой ужас творится!»

Американский фигурист Алексей Красножон рассказал об отношении к патриотизму и .

Красножон – победитель финала юниорской серии Гран-при сезона-2017/18.

— Сейчас в связи с возросшей популярностью фигурного катания очень активно обсуждают новости ФК в интернете. Часто читаешь форумы, комментарии?

— Постоянно. Открою секрет: почти все читают – просто не все это признают и рассказывают. Раньше очень популярен был сайт Tulup.ru, читал его, когда еще мелким был. Сейчас он потихоньку умирает.

В последнее время больше читаю .ru, особенно комментарии. Они даже интереснее самих статей, там такой ужас творится! Особенно интересно почитать про себя, какой я предатель…

— Как часто называют предателем?

— В лицо пока ни разу. Думаю, боятся, ну а в интернете часто. Я себя предателем не считаю. Да, представляю другую страну и уважаю ее. Я русский, говорю по-русски, катаюсь за США и ничуть этого не стыжусь. Просто так сложилась моя карьера.

В сборной России по разным видам спорта тоже есть приглашенные спортсмены. В том же фигурном катании можно вспомнить Юко Кавагути. Я уважаю и Россию, и США, просто Америка дала мне возможность выступать на самом высоком уровне.

Сейчас в России все кричат о патриотизме, но у нас он какой-то странный. В моем понимании патриотизм — это любить свою Родину. Настоящие патриоты — это солдаты, которые идут и защищают свою страну на поле боя.

А человек, который ездит на BMW или на Mercedes и наклеил себе на капот «Спасибо деду за Победу», «Можем повторить»… Какой, к черту, он патриот? Вы вообще сдурели? Что вы хотите повторить?

Вторая мировая война — это худшее, что произошло с человечеством. Миллионы жертв. Люди, которые прошли через войну, сами никогда не скажут: «Можем повторить». Они победили для того, чтобы таких войн больше никогда не было, и мы должны быть благодарны им за это, – сказал Красножон.