«Бриллиантовая лига». Ласицкене, Ортега, Лисек и Лайлс победили, другие результаты

Сегодня в Лозанне прошел 8-й этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала очередную победу.
«Бриллиантовая лига»
8-й этап
Лозанна, Швейцария
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,02
2. Карина Таранда (Беларусь) – 2,00
3. Мирела Демирева (Болгария) – 1,97
100 м
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,74
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,91
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,93
400 м
1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 49,17
2. Аминату Сейни (Нигер) – 49,19
3. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 50,88
400 м с/б
1. Шамир Литтл (США) – 53,73
2. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,11
3. Эшли Спенсер (США) – 54,11
Тройной прыжок
1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,89
2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,82
3. Лиадагмис Повеа (Куба) – 14,77
Метание копья
1. Кристин Хуссонг (Германия) – 66,59
2. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 65,63
3. Барбора Шпотакова (Чехия) – 63,79
Толкание ядра
1. Кристина Шванитц (Германия) – 19,04
2. Бриттани Крю (Канада) – 18,46
3. Фанни Роос (Швеция) – 18,36
Мужчины
110 м с/б
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,05
2. Дэниел Робертс (США) – 13,11
3. Рональд Леви (Ямайка) – 13,25
200 м
1. Ноа Лайлс (США) – 19,50
2. Алекс Киньонес (Эквадор) – 19,87
3. Андре де Грасс (Канада) – 19,92
800 м
1. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,78
2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.43,93
3. Эммануэль Корир (Кения) – 1.44,01
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,77
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.30,16
3. Аянлех Сулейман (Джибути) – 3.30,79
5000 м
1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 13.00,56
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 13.01,99
3. Телахун Бекеле (Эфиопия) – 13.03,09
Прыжки в длину
1. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8,32
2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,19
3. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,13
Прыжки с шестом
1. Петр Лисек (Польша) – 6,01
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,95
3-4. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,81
3-4. Рено Лавильени (Франция) – 5,81
Вне зачета «Бриллиантовой лиги»
100 м
1. Джастин Гэтлин (США) – 9,92
2. Майкл Родригес (США) – 10,01
3. Аарон Браун (Канада) – 10,07