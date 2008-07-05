Артем Дзюба: «В «Спартаке» мне угрожали: если где-то не добежишь, тебе хана. В «Зените» чувствовал доверие»

Форвард Артем Дзюба в интервью Sports.ru рассказал о своей роли на поле в петербургском клубе и , за который он выступал ранее.

– Сейчас все вспоминают, как я играл из глубины в «Спартаке». Но там было не совсем так, как сейчас.

В «Спартаке» у меня была больше позиция обороняющегося: играл персонально по опорнику, был зажат в узких рамках. Бегал как лошадь, а толку, мне кажется, было немного – в креативе почти не участвовал.

– Про твою игру из глубины в «Спартаке» вспоминал и я. Получается, ту роль при Карпине нельзя сравнивать с тем, что было этой весной?

– В «Спартаке» я вообще был в подвешенном состоянии. Перед каждой игрой мне слегка угрожали: если где-то не добежишь, тебе хана.

В «Зените» я чувствовал доверие, понимал, что в каких-то моментах мне нужно будет вообще вести игру – были ситуации, когда если бы я не двинулся влево или вправо, там бы не было наших игроков.

Нам очень хотелось стать чемпионами, поэтому игроки положили все, чтобы завоевать титул. Поэтому мне было все равно, где играть – хотелось победить любой ценой.

– Ты же сказал, что в «Зените» сейчас тоже играл по опорнику соперника. В чем разница?

– В «Спартаке» все было жестче. Например, есть Денисов, и ты играешь только по нему. Он побежал в сторону – я туда же. Он в носу ковыряется – я тоже. Он пошел в туалет – и я за ним.

Когда в «Амкаре» играл Дринчич, был ужас. Я его просто ненавидел – он получал мяч у правого защитника, делал диагональ левому защитнику, несся к нему на полной скорости, получал мяч и возвращал обратно правому.

Когда возникали такие ситуации, я про себя думал: «Да когда это уже закончится? Да шлепни ты уже просто вперед, что ты делаешь?» И вот он так сам с собой играл, я с ним набегал кучу километров – просто катастрофа, – сказал Дзюба.

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