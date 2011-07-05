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Попов подаст иск о защите прав и достоинства из-за обвинений в коррупции

Теги происшествия МОК Александр Попов Рио-2016 Водные виды

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов хочет подать иск о защите прав и достоинства из-за обвинений в коррупции.

Сегодня бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что на голосовании при выборах столицы Олимпиады-2016 взятки получили девять членов МОК, в том числе Александр Попов и Сергей Бубка.

«Считаю необходимым начать сотрудничество по данному вопросу с комитетом по этике МОК, которому готов предоставить любую информацию.

В свою очередь, я начинаю подготовку иска о защите прав и достоинства, который предлагаю рассмотреть в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета – Швейцарии.

С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы, и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел», – рассказал Попов.

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