Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один год. Зарплата – 3,2 млн долларов

Защитник Никита Задоров подписал новый контракт с , сообщил в твиттере агент игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение 24-летнего хоккеиста рассчитано на один год. По информации журналиста Элиотта Фридмана, зарплата россиянина составит 3,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Задоров провел 70 матчей и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф хоккеист сыграл 12 игр и не отметиться результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.