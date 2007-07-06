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Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один год. Зарплата – 3,2 млн долларов

Теги Колорадо НХЛ Никита Задоров Хоккей

Защитник Никита Задоров подписал новый контракт с «Колорадо», сообщил в твиттере агент игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение 24-летнего хоккеиста рассчитано на один год. По информации журналиста Элиотта Фридмана, зарплата россиянина составит 3,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Задоров провел 70 матчей и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф хоккеист сыграл 12 игр и не отметиться результативными действиями. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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