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Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Теги Спартак высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия трансферы Зе Луиш Футбол

Нападающий «Спартака» Зе Луиш стал игроком «Порту».

Футболист из Кабо-Верде подписал с португальским клубом контракт до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может получить от «Порту» более 10 млн евро за Зе Луиша с учетом бонусов.

28-летний Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

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