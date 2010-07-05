Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Нападающий Зе Луиш стал игроком «Порту».

Футболист из Кабо-Верде подписал с португальским клубом контракт до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может получить от «Порту» более 10 млн евро за с учетом бонусов.

28-летний Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

Зе Луиша сильно недооценивали: он мало забивал, но блестяще играл в подыгрыше и стал королем воздуха